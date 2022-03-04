去年六都交易熱門行政區前五名落在桃園、北屯、中壢、板橋、中和，都落在台中以北，不過，根據信義房屋統計過去1年六都各行政區住宅單價漲幅，年增幅度最高的前五個行政區則全都分布在台中以南。專家指出，中南高房價基期相對低，加上科技業擴廠、重大建設利多、新建案頻繁推出等因素，都是推升中南高房價較雙北顯著成長的因素。

信義房屋分析六都各主要行政區過去1年公寓、華廈、電梯大樓的住宅單價（排除1樓、頂樓、預售物件），與2020年相較，年增幅度最高的前五名分別是高雄楠梓24％、台南永康21.7％、台南安平21％、台中東區20.5％、高雄左營19.8％。

信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，楠梓過去購屋主力包括在地換屋族、高雄市區買來的首購族、舊高雄縣移往市區的購屋族等三大類，而去年台積電設廠及橋頭科學園區發酵之下，楠梓及相鄰的左營區多了不少外縣市購屋客群，強勁需求下，加速推升房價。

但蔡岳霖也觀察，目前楠梓雖有新推案，部分改採成屋銷售或暫時封盤不賣，新成屋及中古屋賣方也惜售，今年交易量可能略縮，價格會趨於緩漲。

信義房屋永康鹽行店店長李聿旌則指出，台南是發展中的城市，重大建設利多、南科擴廠等消息不斷，再加上資金活絡等因素，去年交易價量因而顯著成長；其中，永康人口多、距離市區近，受惠重劃區及南科等題材，價量齊揚，安平等區域則因素地多，新建案供給量相對大，也容易推升價格。

信義房屋湖濱公園店專案經理謝凱勛也說明，台中東區近期新建設如火車站前後站道路貫通、三井Lalaport商場等，整體環境變好、新建案也開始推出，進而拉抬中古屋價格；此外，不少外區客轉進東區看屋，對價格的接受度較高，一旦成交後，也會對日後的區域行情有比價帶動效果。

整體來說，中南高房價去年漲勢較北部來得明顯，謝凱勛認為，主要是基期較低，且台中、台南、高雄都有台積電等科技業擴廠或新設廠議題，讓買賣雙方對價格的接受度與期望值都較高，自然反映在房價上。信義房屋企研室專案經理曾敬德則指出，中南部地區房屋總價與單價都相對低，同樣一坪上漲2萬元，北市漲幅可能才3％，但中南部卻接近10％，且這些區域長期房價較低，不管是房價所得比或每月房貸負擔率，都較北部輕鬆，因此房價還有反應空間。