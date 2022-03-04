儘管通膨持續升高且面臨物流挑戰，美國服飾零售集團Gap上季虧損小於市場預期，獲利展望也意外樂觀，受此激勵，周四盤後股價飆漲8%。

Gap第四財季（截至1月底）營收年增2%，為45.3億美元，優於市場預期的44.9億美元。淨損為1600萬美元，前一年同期為淨利2.34億美元。經調整後每股虧損為2美分，小於市場預估的每股虧損14美分。

該公司預估本年度營收將實現低個位數百分比增長，全年每股盈餘估將介於1.85～2.05美元，其中值優於分析師預估的1.86美元。

除了同名品牌之外，Gap旗下亦擁有Banana Republic和Old Navy等知名品牌。

執行長Sonia Syngal表示，Gap在第四財季面臨供應鏈中斷，導致整體業績「被壓抑了」。

雖然供應鏈之亂仍然帶來衝擊，但該公司表示，船運問題可望有所改善。

Gap預估，與前一年同期相比，第一財季營收可能出現「中至高個位數百分比」的衰退，超出了分析師預估的年減3.8%。

儘管投資人對Gap的長期前景抱以樂觀看法，帶動其盤後股價大漲，但是該休閒服飾大廠在去年年底銷售旺季的營收表現仍然低於疫前水準，且其預測的第一財季營收年跌幅亦超出市場預期，這也反映出其他同業共同的處境，包括American Eagle Outfitters、Abercrombie & Fitch、Urban Outfitters和維多利亞的秘密（Victoria's Secret）等公司都面臨著高通膨、缺工，以及俄國入侵烏克蘭導致全球局勢動盪所帶來的阻力。