隨著烏克蘭危機持續發酵，先有芝加哥小麥期貨價格破14年新高，最高達到每蒲式耳12.09美元，已經觸發了交易限制。小麥期貨價格在過去4天飆升近三分之一，本周漲幅更是高達31.9％。根據FactSet資料顯示，如果該漲幅保持不變，那麼有望創下至少自1959年7月以來的最大單周漲幅。

而根據道瓊斯市場資料，本周小麥價格的漲幅有望輕鬆超過1975年7月創下的21.2％的周漲幅紀錄。

華爾街見聞報導，俄羅斯是最大的小麥出口國，烏克蘭則位列前四。在兩國紛爭下，全球農產品貿易站在了風暴的第一線。疊加黑海貿易受阻，小麥期貨價格更是踏入暴漲的激流之中。

據研究機構UkrAgroConsult稱，烏克蘭西南港口敖德薩港、基洛夫格勒港、尼古拉耶夫港和切爾諾莫斯克港涵蓋了烏克蘭近80％的穀物出口。而S&P Global Commodity Insights的資料顯示，自2月24日危機以來，黑海地區的小麥出口一直處於停滯狀態。

且現在除了黑海貿易秩序受阻之外，外界擔心亞速海貿易也或將受到衝擊。

歐洲銀行（Eurobank）經濟學家在3日公布的報告中表示，如果亞速海受到衝擊，那麼「供應鏈會中斷，因為亞速海是俄羅斯、烏克蘭和歐盟之間供應鏈的關鍵環節」。

在小麥價格暴漲之後，現在大米期貨價格也緊隨其後，火速沖向近年高點位置。3日芝加哥大米期貨價格上漲4.2％，達到每100磅16.89美元，刷新2020年5月以來新高。同時價格周漲幅也將達到11％，為2018年以來最高。

市場對此分析，大米期貨價格之所以飆升，是由於小麥價格已經高得令人望而卻步，因此貿易商押注大米將成為小麥的替代品。

商品和股票經紀商StoneX的首席商品經濟學家Arlan Suderman對此認為，每個人都在嘗試盡可能購買各種類型的澱粉；隨著全球市場小麥的供應急劇收緊，將看到需求轉向大米，以此來養活人們。

伊利諾大學農業經濟學家Scott Irwin在推特上表示，相信這將成為我一生中見過的，全球穀物市場遭到的最大供應衝擊。當下的烏克蘭危機加劇了市場對供應鏈重組的擔憂，包括石油、化肥和小麥等一切商品都在飆升，這或將進一步加深外界對通膨抬升的隱憂。

但有分析人士也對此強調，目前全球大米依然供應充足，印度此一全球最大的大米出口國將增加大米出口量，所以預計2022年全球大米庫存或將增加40萬噸。此外在美國路易斯安那州南部和德克薩斯州沿海地區，當地的春播也正在進行中，其中的一半的大米產量將出口至全球市場。