澎恰恰欠下2.4億巨額債款，目前估計已經還了8千萬，不過卻爆出和老婆黃敏寬早在前年離婚分居，甚至抖出孫協志替他牽線還錢，還收取仲介費，讓孫協志怒批根本在炒新聞，稍早，澎恰恰坦言對孫協志很不好意思，至於離婚一事，他表示早有心理會被公開。

根據《三立新聞網》報導，澎恰恰友人表示他昨（3日)忙著音樂劇彩排，結束後發現再度躍上新聞版面，對於好友林秉文爆出孫協志替他牽線還錢，並收取仲介費，讓孫協志氣到在第一時間駁斥子虛烏有，未料卻遭林秉文反嗆「有沒有你心裡最清楚」，雙方因此隔空交火，對此，澎恰恰坦言對孫協志很不好意思，至於林秉文的發言，他表示心情沒受太大影響，畢竟每個人都有言論自由。

澎恰恰和老婆因債務問題2年前就簽字離婚。（中時資料照）

至於傳出和老婆黃敏寬因債務問題，在2年前就簽字離婚，友人透露不僅周遭親友已知情，澎恰恰也意識到此事遲早會曝光，坦言前妻一路陪他走來真的太辛苦，更透露前妻住的上億大安路豪宅除了抵押貸款，也在尋找買家，被問及房子若賣出，前妻還有地方住嗎？他透露會由兩個兒子負責照顧媽媽生活起居。

至於離婚主因，根據《ETtoday》報導，友人爆料老婆得知澎恰恰向地下錢莊借錢負債2.4億後，便主動提出離婚，據悉，兩人不僅早已分居，關係更是已經形同陌路。