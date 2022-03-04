新北市長侯友宜昨在環狀線北環段機廠舉行動土典禮，稱讚台北市副市長彭振聲是人才，台北市長柯文哲竟爆料彭振聲去高雄選市長。外界質疑三個副市長都要選舉、無心市政。柯文哲今回應，「至少證明我們的市政是成功的，副市長都有實力當市長。」

對於被點名參選高雄市長，彭振聲受訪否認，強調與高雄市長陳其邁到目前還保持良好關係，自己在台北跟高雄加起來已經超過40年，公職服務時間已經是足夠了。

彭振聲說，昨天侯友宜也是關心，柯文哲才隨便答應一下、回一下，後來柯文哲也沒有真的要他回去選高雄市長，「這個事情我想到此為止，不會啦」。

彭振聲笑說自己最好是能當玫瑰花園園長比較好，侯市長也關心，柯文哲說要幫他升官，那柯市長就沒有位子，所以柯文哲才說他要選市長，「我想到此結束啦」，對於2024的規畫，彭振聲表示，回高雄去當一般老百姓也是很好。

彭振聲表示，因為他是我第八任跟過的市長，我們到現在還是保有良好關係，「我的長官跟我都保持很良好關係」，對於柯跟民進黨關係不好，彭鎮聲說，「會嗎，不會啦！」那是政治，政治不一定跟工作是直接關係。