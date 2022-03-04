台南市議會國民黨團舉行「麥擱騙啊！狂缺電」記者會，公開呼籲全民下架民進黨政府，並要求經濟部長王美花到台南道歉。（洪榮志攝）

303全台大停電導致產業界損失慘重，經營塑膠工廠的台南市議員蔡育輝，4日出示去年513無預警大停電後的電費單指出，當時他的停電損失高達數百萬元，但台電的賠償卻只有不到1萬元，根本不成比例，要求台電一定要改善設備穩定供電，同時賠償制度也要合理化。

台南市議會國民黨團4日也舉行「麥擱騙啊！狂缺電」記者會，公開呼籲全民下架民進黨政府，並要求經濟部長王美花到台南道歉。

蔡育輝表示，他的工廠設在新營、柳營等區，台電只要一跳電，工廠重新恢復正常生產，每次都需要花費不少成本，因此台電只要一年跳個2、3次電，他就完全沒有利潤。雖然他也曾考慮購買不斷電系統，但因設備要價上千萬元，10多年才能回本，讓他不得不冒著停電的危險賭賭運氣。

蔡育輝還認為，廠商與台電簽的供電合約，根本是不合理條約，台電一旦供電出問題，只賠償電費的95折，根本是九牛一毫，難怪台電敢隨便停電，除希望台電盡快改善設備穩定供電外，還要求台電應該將廠商的實際損失，也納入賠償機制。