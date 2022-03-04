民間司法改革基金會今召開記者會指出，近期接獲甲女申訴，發現「中華民國法律扶助協會」以「法律扶助基金會」下GOOGLE關鍵字廣告，廣告並以「法律扶助基金會 ​ 幫助您—政府免費法律諮詢」為標題，混淆該協會與「財團法人法律扶助基金會」，藉機攔截弱勢民眾，造成其近用國家免費扶助資源障礙。

此外，他們還指出，中華民國法律扶助協會時任理事長律師沈靖家，確實透過協會窗口獲得案件，並交辦其受雇律師完成書狀，總共向甲女收取偵查中撰狀5萬元，沈以該協會不當招攬業務，法扶基金會及民間司改會將向公平交易委員會及律師公會提出檢舉​。

司改會今提出，市面上「假法扶」欺騙民眾案件指出，他們接獲申訴，甲女因人頭詐騙案件涉訟，而有法律扶助需求。僅為基層勞工、資力不佳的甲女，上網搜尋「法扶」尋求法律扶助資源。​點入「法律扶助基金會」後，卻是連結到「http：／／www.880085.net 」的「中華民國法律扶助協會」網頁。​

司改會說，透過該網頁加入LINE後，該協會LINE窗口以「很多人都以為跟你一樣以為強辯檢察官就會認同、你這樣是強辯」「我們有很多律師」等語，強調甲女情況應該委任律師處理，並提供該協會理事長沈靖家律師名片。

司改會說，沈靖家藉此獲得案件，向甲女收取偵查中撰狀5萬元。甲女因接受民間司改會訪談人頭詐騙事件經過，提及使用「法扶」經驗不好，並出示相關LINE對話，經本會人員告知，才知道「財團法人法律扶助基金會」窗口不會引介律師、扶助律師也不會收取任何費用，深感受到此協會欺騙。​

司改會指出，《法律扶助法》的制定，是維護弱勢族群受公平審判權利的重要保障。「中華民國法律扶助協會」使用「法扶基金會」作為關鍵字廣告，混淆真假法扶，使原本就十分弱勢的民眾，在進用國家法律扶助資源的路上遭到攔截；可能涉及《公平交易法》並有《違反律師倫理規範》之虞，民間司改會及法扶基金會將提出正式檢舉。​

司改會說，根據司法院網站公開法人登記公告，該協會自2021年2月24日完成法人登記程序，顯見該協會已運行為期逾一年，為期不短。；而法扶基金會、卡債自救會近年也時常接獲許多民眾委任後發現與其接洽的「協會」並非依據《法律扶助法》由司法院捐助設立的「法扶基金會」。

他們認為，此類團體設立，依據《人民團體法》雖僅能形式審查，然而當該等組織以引人錯誤、混淆人民的方式為廣告行為，政府已不該置身事外。​

他們呼籲，行政院應會同內政部、公平交易委員會等相關部會共同研議保障民眾不受假法扶欺騙的對策，並應積極清查相關案件，保障弱勢民眾權利。​

​此外，法扶也強調，會協助不限低收、中低收入戶資格的民眾，若有法律扶助的需求，請致電法扶基金會代表號412-8518後轉3，以獲取正確資訊，一切免費法律諮詢，且一定會請民眾向法扶基金會各地分會「預約申請」，通過審查才有法扶律師。​若曾遭假法扶欺騙，歡迎撥打4128518轉4告知法扶基金會，法扶基金會將統整相關情形，向權責單位舉發。