民眾還沒從昨天大停電的陰影中走出來，今天又傳有本土個案。已連續7天無新增本土確診的高雄，今傳出至少加1例，且該名個案不是匡列隔離中的「陰轉陽」，而是屬於新案。高雄市政府緊急發出通知，下午2點30分舉行防疫記者會，對外說明。

高雄自上月25日起至本月3日，連續7天沒有新增個案，連每天召開的防疫記者會都宣布暫停，沒想到才一天，今傳「又有本土案例」。市長陳其邁將親自出席防疫記者會，對外界說明最新疫情。

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