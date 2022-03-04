不只停電 高雄疫情生變？傳新增本土個案 12:482022/03/04 中時 洪浩軒 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄連續多日無新增本土確診個案，4日卻傳出至少加1。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾還沒從昨天大停電的陰影中走出來，今天又傳有本土個案。已連續7天無新增本土確診的高雄，今傳出至少加1例，且該名個案不是匡列隔離中的「陰轉陽」，而是屬於新案。高雄市政府緊急發出通知，下午2點30分舉行防疫記者會，對外說明。 高雄自上月25日起至本月3日，連續7天沒有新增個案，連每天召開的防疫記者會都宣布暫停，沒想到才一天，今傳「又有本土案例」。市長陳其邁將親自出席防疫記者會，對外界說明最新疫情。 被柯文哲點名回高雄選市長？彭振聲喊：到此為止 太平間不夠用！ 香港連2天逾5萬人染疫 #本土 #確診 #高雄 #疫情 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無預警停電又遇空汙 高雄環保局緊盯工廠防異常排放 15:052022/03/03 生活 高雄男不打方向燈遭連開9罰單 竟因「1理由」省下2.4萬 20:312022/03/03 社會 議會舊址淪蚊子館 高市議員批很失望 04:102022/03/04 地方新聞 2月台灣NMI續跌 旅遊、百貨業心懷邊境開放大希望 11:212022/03/04 財經 慘！停電還停水 高雄14區下午開始沒水用 4日中午恢復供水 15:202022/03/03 生活 鴻華交付首部電巴 打造高雄電車生態系 04:102022/03/04 產業特刊 意淫友人甜美妻 噁男傳自慰露鳥片喊「我要上妳」 08:162022/03/04 社會 12小時噩夢 高屏停電又停水 04:102022/03/04 生活新聞 國7高雄段路線 月內評估再議 04:102022/03/04 地方新聞 蘇貞昌喊停電非缺電 律師酸：高雄喊餓從基隆送便當 08:232022/03/04 生活 高市府擬標售12筆土地 住四總價6億 備受矚目 04:102022/03/04 產業特刊 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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