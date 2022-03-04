0303大停電民怨四起，國民黨議員陳若翠痛批高雄人度過了「最黑暗」的一天，同黨議員黃紹庭說，看到綠營民代在街頭無數個「有政府，會做事」看板就覺得諷刺，民眾黨認為除了全盤檢討供電系統，台電更應提出具體賠償計畫與機制。

陳若翠表示，台積電答應來高雄投資，巿長陳其邁還保證不缺電，結果台積電還沒蓋，就先大停電，像這樣的鬼話還有人會相信嗎？高雄人昨天度過了「最黑暗」的一天，現在最擔心的是未來這種摸黑日子是不是會變常態？

黃紹庭說，高雄昨有高達185萬戶市民停電，但最令人感到痛心的還是，高雄的發電量全國名列前茅，長期的空氣汙染都由高雄市民承受，但是每每遇到缺電，高雄停電也是全國之最，這次更可能創下全台唯一全市停電記錄。

民眾黨高雄黨部主委馮啟彥與鳳山區市議員參選人陳妙真表示，台電除了應全盤檢討供電系統，也應提出具體賠償計畫與機制，身為律師的陳妙真說，工業及民生用戶大受影響，絕不只是簡單電費打個9折、95折就能交待過去。