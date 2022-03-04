興達電廠故障引爆全台大停電，商總主席賴正鎰今日表示，綠能腳步太慢，他建議核二、核三能延役，必要時核四重啟，整體核能政策要做檢討；且以目前備載到了極限情況下，夏天用電恐更吃緊，7、8月要有可能大停電的心理準備。

賴正鎰說，政府政策是2025非核家園，不過昨天大停電，緊急恢復核電使用，他建議核二、核三能延役，必要時核四也能重新恢復，因為燃煤占比過高很危險，以俄烏戰爭為例，煤氣發電可能因不可抗力因素，運氣船停在海外，受到影響，所以應重新檢討核能政策。

賴正鎰說，他絕對支持綠能，但綠能速度真的太慢，能源政策應該要重新檢驗，且全球都在使用核能，應要研議或調整，畢竟在穩定供電情況下，企業才能夠安心，外商也才會來投資。

賴正鎰表示，現在是冬天，昨天就發生大停電，7、8月是夏天，用電壓力會更吃緊，且國際建議備載水準約15％，昨天公布只有6％，非常危險，導致供電沒有辦法立即恢復，顯示備載已到了極限，7、8月心裡要有準備可能會大停電。

物價方面，賴正鎰說，全世界都在撒錢，所以不是物價上漲，而是貨幣貶值，在百貨或超市買東西都很有感，建築成本也是，導致房地產也會上漲，政府若要控制房價，應該從疏導資金的角度，而不是一味打壓，這對房地業者不公平。