【LIVE直播】指揮中心記者會。（中時新聞網）

台灣今增2例本土與62例境外移入。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，其中1例本土為高雄市30多歲女性，在自助餐店員工，目前感染源待釐清；另確診個案中無人死亡。

莊人祥表示，今天新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於30多歲至40多歲，居住縣市分別為桃園及高雄；境外移入今天新增62例，其中23例為航班落地採檢陽性。

莊人祥表示，桃園新增1例本土（案20831），為40多歲男性，是案20619和案20752的父親，也是案20622的先生，居隔期間採檢皆為陰性，但由於孩子確診再度採檢驗出陽性，血清N抗體也是陽性，研判屬於較早的感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，由於一家四口皆為Ct值偏高且N抗體陽性，加上20831先前曾採檢陰性，再度採才驗陽，目前認為這一家人是該群聚最早感染的，會去追查這一家人是否和先前其他桃園相關事件有重疊的足跡。

莊人祥指出，高雄增1例本土（案20832），為30多歲女性，在自助餐店工作，3月3日發病，到診所快篩弱陽性，後至醫院PCR採檢確診，一採時Ct值31，二採Ct值降到20；由於該案2月27日到3月1日曾與家人和友人到花東旅遊，目前共採檢5人陰性、3人檢驗中、21人待採檢。

目前國內累計6條感染源待釐清傳播鏈。羅一鈞說明，今天新增的感染源待釐清序列為高雄30多歲女性；而新北加強版防疫旅館護理師今天監測期滿移除。

羅一鈞補充說明，該護理師先前已完成基因定序為BA.1，和已知的本土序列都不符，也沒有比對出與防疫旅館個案相符，但由於有30多位個案病毒量低而無法定序，也不排除因此感染。