來台訪問的美國前國務卿蓬佩奧4日出席遠景基金會舉辦的演講會，並發表20分鐘專題演講。（鄭任南攝）

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表公開演說，美台關係在對抗中國及促進區域繁榮至為關鍵，這必須成為美國外交政策的必要元素。（楊孟立攝）

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發表公開演說，美台關係在對抗中國及促進區域繁榮至為關鍵，這必須成為美國外交政策的必要元素，因此川普政府解除了美台官員交往限制、擴大美台科技交流、並出售逾200億美元的武器給台灣，「我也樂見拜登政府延續政策。」

蓬佩奧說，回顧二戰，希特勒併吞奧地利後並不罷休，還要拿下蘇台德、波蘭，看看烏克蘭過去幾周情勢，普丁不會止步於烏克蘭，他想要的是重建蘇聯版圖的影響力，否則不會善罷干休。

蓬佩奧又說，他見證了香港自由與民主的滅亡，習近平不會滿足於此，台灣是中共一國兩制不可或缺的一部份；若不去對抗無視他人自由的威權主義並及早行動，我們會被捲入更大規模的衝突。

蓬佩奧指出，從毛澤東到鄧小平再到習近平，不能拿下台灣一直是中共領導人對內聲望的污點，在習近平的領導下，中共狂妄自大到新高點，因此佔領台灣成為必要任務，以鞏固習近平個人的自大。此外，台灣是華人社會自由民主的成功典範，只要這一個典範還存在，就會損害中共的威信和權威，如果民主有天能降臨中國，中華民國台灣無疑是我們最佳也最有效率夥伴。

蓬佩奧強調，美中50年前開始交往，儘管尼克森已經坦承長期交往政策失敗，但華府很少有人願意及有勇氣去逆轉政策。事實上，我們從中學到了慘痛教訓：「過去幾十年中國並未因為變得富有，而變得更加自由。」

蓬佩奧認為，台灣對中共這個宿敵有著最深刻暸解、最豐富經驗及最有效應對方式，世界各國可從台灣學到很多。美台關係在對抗中國及促進區域繁榮至為關鍵，這必須成為美國外交政策的必要元素。