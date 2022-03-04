知名直播拍賣主丟丟妹（李明珊）先前家人遭奪財風波，後來她發聲明澄清這件事和直播停播無關，也強調：「跟丟丟妹本人和我爸爸福哥一點關係都沒有」。近日她上小S節目《小姐不熙娣》成為固定班底，被點名可能妝前妝後差很大，丟丟妹坦言自己很依賴角膜放大片，笑說卸了妝素顏沒放大片就沒有眼睛，她也在小S起鬨下首度公開沒有瀏海的真面目。

以海鮮直播主工作的丟丟妹因亮麗外表和親切的風格獲得不少粉絲支持，人氣高也為她吸來高業績，曾創下單日千萬銷售量，月營業額達2億元，讓同行看了都驚嘆不已。上月中她突然宣布暫時停播直播，後來又傳出她家人遭奪財，為此，她急發聲明回應自己並沒有經紀人，「賭場的事情被惡意放大，某方面被誇大不實爆料，詳細情況跟媒體報導不符」。

丟丟妹在節目上大掀瀏海。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

丟丟妹上節目分享素顏情況（7:55起）。（影音／取自小姐不熙娣 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

丟丟妹也指出，這些風波不會影響直播和出貨的問題，未來一年會投入更多心力，持續娛樂回饋大眾，並不忘做公益。近來她進軍綜藝圈，成為小S節目的班底，節目中眾人投票猜測來賓中誰化妝前後差異最大，髮廊主理人Miyake猜測是丟丟妹，認為丟丟妹的眼妝有點濃，好奇卸妝後的廬山真面目。

丟丟妹掀瀏海露出額頭。（圖／翻攝自小姐不熙娣 Youtube）

對此，丟丟妹誠實說自己有去霧眉，原本真的是沒有眉毛的人，還自曝：「而且我沒有眼睛」，因眼黑部分較小，只要素顏卸掉放大片就會顯得相當無神，導致她直播時雖然多半是淡妝或沒妝，但一定得戴放大片，話說到此，小S提議要丟丟妹掀起瀏海給大家看，令丟丟妹頓時哭笑不得，直說做直播4年沒人看過她沒瀏海的樣子，最後還是大方在鏡頭前掀瀏海，然而樣貌大家都不太驚訝，有人覺得可愛，小S更稱讚：「妳這樣比較有質感耶！」