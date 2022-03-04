林業試驗所4日指出，由林試所、國立台灣圖書館、新北市中和區公所，以及新中和社區大學共同打造韌性都市林，將於5日下午兩點與民眾相約在中和四號公園種植台灣原生植物。

林試所長曾彥學表示，森林、行道樹、公園及庭園樹木都屬都市林的一環，隨著都市化持續發展，都市林維護人類健康與提升環境品質等生態系服務價值也日益重要。

曾彥學說，林試所與國立台灣圖書館、新北市中和區公所，以及新中和社區大學，自去年起在四號公園共同種植多種原生植物，示範建立全國首座韌性都市林；新植苗木的挑選，以台灣原生、低海拔分布物種為主，像是紅楠具有淨化空氣的能力，可將空氣中的二氧化硫代謝為無毒性的硫酸根離子，化為植物生長所需養分。

林試所負責保存培育紅楠的副研究員馬復京指出，紅楠為台灣原生樟科植物，葉面多為濃綠色且有光澤，葉背多有粉白色，晴天時因反映陽光的照射閃閃發亮，是東亞地區照葉林的組成樹種之一。

馬復京表示，春季是紅楠換葉的時序，也是紅楠展現風情的時節，正值此時，紅楠的花序自枝端金黃飽滿的花苞吐露出來，一叢叢的淡色黃小花招來蜜蜂的尋訪，隨著花絮的凋落，淡綠色的新葉在春風裡舞動，滿山新綠令人心怡氣爽。春末紅楠枝頭上掛著一串串紅色果柄、紫黑色果實，果肉油脂豐富是果實鳥類、獼猴、松鼠等的最愛，濃綠的葉子受到寬帶鳳蝶等幼蟲的喜愛。