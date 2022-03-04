國內身心障礙運動最高層次賽會「111年全國身心障礙國民運動會」將於4月9日至12日在台中市登場。4日於體育署舉辦全國宣告記者會，台中市力推酷運動酷城市的運動政策，首度承辦此次運動盛會，將竭盡全力盡地主之誼，迎接來自全國各地選手，藉由完善的賽會服務，邀請國人一同關注身心障礙運動發展，鼓勵選手於賽場上盡情展現自我。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟表示，本賽會是全國身心障礙運動最高等級賽事，並以帕拉林匹克運動會(帕運)、亞洲帕拉運動會(亞帕運)、達福林匹克運動會(聽奧)及特殊奧林匹克運動會（特奧）等競賽種類為核心，肩負我國競技表現接軌國際的重要任務，會中林次長特別感謝台中市盧秀燕市長所帶領的團隊，傾力承辦本屆賽事，並呼籲國人一同營造《愛運動＊動無礙》的社會支持氛圍。

台中市副市長令狐榮達表示，盧市長重視城市運動發展，上任以來積極推展各類全民運動。本屆賽會競賽地點跨足台中山、海、屯各行政區，競賽種類計16項，包括田徑、游泳、籃球、地板滾球等11項競賽，也特別規劃5項特奧運動項目，為提供選手完善的服務，精彩的熱門項目游泳賽事，選擇在台中擁有全國唯一一館三池，符合國際競賽標準的北區國民運動中心登場，提供身障選手最佳的競技舞臺。

今日記者會邀請台中市參加2020東京帕運的柔道選手李凱琳以及桌球選手林姿妤，傳達身障運動者在運動場上，不畏艱難勇於挑戰，勇奪勝利的精神。台中市邀請全國民眾一同鼓勵身障選手們勇於突破自我，讓選手在「友愛臺中∞共好無限」的環境下大展身手，爭取佳績。

開幕典禮將在4月9日，在台體大體育館隆重登場。歡迎全國民眾以及愛好運動賽事的朋友們，觀賞開幕典禮及選手之夜線上直播，一同為身障運動員加油。有關111年全國身障運更多資訊可至賽會官網(https://111sport.edunets.tw/Module/Pages/Index.php?ID=5)查詢。