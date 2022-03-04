大陸2022年全國「兩會」登場，十三屆全國人大五次會議4日中午舉行新聞發佈會。日媒提問大陸對疫情的「動態清零」政策，是否對自身經濟與全球供應鏈穩定造成影響？對此，大會發言人張業遂表示，動態清零」的作法目標，是通過全鏈條防控實現最小成本、取得最大成效，「不是要追求零感染，而是要儘快把疫情控制住」。

張業遂也表示，事實證明「動態清零」符合大陸實際情況，無論從確診、死亡數位與經濟發展數據來看，大陸都是世界上防疫工作最成功的國家之一，正是堅持有力有效防控措施，因此在保持自身經濟發展同時，也對全球供應鏈通暢、世界經濟成長做出重要貢獻。

張業遂說明，「動態清零」是在堅持外防輸入、內防反彈總策略基礎上提出的防控方針，主要表現在三方面，包含及時主動發現傳染源；快速採取公共衛生與社會干預措施，追蹤管理密接人員與切斷傳播途徑，以及有效救治患者等，

張業遂表示，去年以來大陸疫情出現多點散發，部分城市採取系列防控措施，雖然對部份生產生活產生一些影響，但屬於短期且波及範圍有限，並能保證大多數地區與人民的正常生產生活。他說，任何防控措施都會有一些代價，但是與保護人民生命安全和身體健康相比，這些代價是值得的。