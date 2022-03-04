國立中山大學今（4）日盛大舉辦「國際金融研究學院」揭牌儀式，包括總統蔡英文、高雄市長陳其邁、銀行公會及全臺22家金融機構等代表皆出席，宣示共同打造堅強的國際金融國家隊。中山大學指出，除培育國際金融人才，打造臺灣成為亞洲企業資金調度和高階資產管理中心、成就臺灣金融的全球佈局外，國際金融學院未來也將結合高雄市5G AIOT發展進駐85大樓，透過跨領域金融與科技的結合，培育具產業服務、科技金融及資安的人才，持續帶動城市的創新與永續發展。

總統蔡英文致詞時指出，今天是中山大學「國際金融研究學院」揭牌，這也是臺灣第一所以國家重點金融領域成立的學院，意義非凡。教育，是培養人才的關鍵，人才，則是產業發展的關鍵。特別是在後疫情時代，因應全球供應鏈重組，產業界要維持發展的動能，對人才的需求也更加龐大。感謝中山大學配合政策，努力推動成立「國際金融研究學院」，產官學合作的陣容堅強，將為臺灣金融的人才培育，打下重要基礎。

稍早陳其邁在接受媒體訪問問時表示，這次停電的事件也引起高雄人普遍的不滿與憤怒，台電犯這種低級的錯誤實在非常的不應該，所以陳其邁希望台電公司必須負起責任，也應該要就整個電網的韌性、供電的穩定要痛加檢討，不能再犯。至於高雄是鋼鐵業的重鎮，受創嚴重，市政府也跟產協會以及各工業區了解，也會派經發局同仁來協助統計實質造成的損失，或者因為停電而造成不管是停工或者是訂單等等，這個一定要跟台電算清楚，所以這個部分市府的經發局跟法制局也聘請律師加以協助向台電來求償。