年產量高達2萬8千噸的鳳梨釋迦外銷受阻，中央及地方設法打開各國行銷通路，縣長饒慶鈴4日宣布台東鳳梨釋迦將以冷凍全果、切丁、冰棒及果泥等4種商品亮相日本東京國際食品展。此外，也與便利商店推出大目釋迦霜淇淋，饒慶鈴進一步表示，除開拓國際市場通路，更希望能與大陸開啟對談。
「啟程！台東冷凍釋迦前進東京食品展」饒慶鈴表示，無論疫情與否，早在去年就堅持報名參展，希望能夠讓全世界的經銷商看到鳳梨釋迦冷凍後，各種不同的樣貌，開啟國際市場的商機。
饒慶鈴進一步指出，由於日本、美國、加拿大、或其他國家的整個運送路程相對遙遠，因此成本也會提高；除了持續維持通路，她也希望與大陸開啟對談，讓台東農民能夠更安心栽種釋迦。
亞洲最大的東京食品展即將在8日登場，台東縣府屆時將在台灣館推出冷凍鳳梨釋迦全果、切丁、冰棒及果泥等4種商品，讓國外買主試吃後，可以即時線上採購洽談。
據了解，鳳梨釋迦在2021年外銷受阻後，中央積極協助尋找新通路，近日已成功外銷日本1萬箱冷凍鳳梨釋迦，卻因空運冷鍊運輸成本昂貴，1公斤裝鳳梨釋迦在電商平台售價就高達日幣7000多元（折合台幣約1700元）。縣府農業處長許家豪表示，以空運全果冷凍成本相當高昂，未來若要大量外銷，必須改為海運。
縣府強調，大目及鳳梨釋迦都是台東最重要的農特產品，就怕鳳梨釋迦影響大目釋迦的銷售，因此與便利商店合作推出大目釋迦霜淇淋，要用全台近2000個據點銷售大目釋迦，增加釋迦的多元用途，開拓更多通路。
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