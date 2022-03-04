香港新冠疫情仍未受控，「連花清瘟膠囊」近期在當地掀起搶購潮。全港社區抗疫連線將向市民發放大陸援港的5萬盒「連花清瘟膠囊」，原定今日中午12時起予市民網上申請。

不過該組織近中午時許在社交媒體Facebook專頁發文指出，未正式開始前已有大量市民湧入登記，連組織小編亦無法登入開放文檔，一度呼籲市民暫停進入網站。其後組織再發文感謝市民支持登記領取，但網路十分繁忙，希望市民耐心等候。