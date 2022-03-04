港民眾湧入登記搶「連花清瘟膠囊」 網站一度無法登入 13:292022/03/04 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港新冠疫情仍未受控，「連花清瘟膠囊」近期在當地掀起搶購潮。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港新冠疫情仍未受控，「連花清瘟膠囊」近期在當地掀起搶購潮。全港社區抗疫連線將向市民發放大陸援港的5萬盒「連花清瘟膠囊」，原定今日中午12時起予市民網上申請。 不過該組織近中午時許在社交媒體Facebook專頁發文指出，未正式開始前已有大量市民湧入登記，連組織小編亦無法登入開放文檔，一度呼籲市民暫停進入網站。其後組織再發文感謝市民支持登記領取，但網路十分繁忙，希望市民耐心等候。 陸援港5萬盒連花清瘟膠囊 網上申領先到先得 台中特定工廠納管 多家產業隱形冠軍申請 #市民 #登記 #連花清瘟膠囊 #膠囊 #組織 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前上海副書記于紹良 出任人民日報總編輯 04:102022/02/28 產業財經 談判只是詭計 英媒：普丁派400傭兵暗殺烏總統及23高官 09:312022/03/01 國際 山寨法扶 法扶基金會檢舉法扶協會不當招攬業務 12:552022/03/04 政治 控名嘴王瑞德操作網軍發動攻擊 台東民宿業者判賠3萬 17:532022/02/28 社會 陸駐烏克蘭大使館：首批400多名留學生順利撤離 08:332022/03/01 兩岸 《國際產業》電動車、內燃機業務各自獨立 傳福特將宣布組織改造 14:492022/03/02 財經 俄烏交戰 從地上打到線上 04:102022/03/02 全球財經 西方制裁俄羅斯竟連貓也遭殃 陸媒體人諷：俄羅斯方塊正瑟瑟發抖 14:062022/03/03 兩岸 熊好券第3波來了 免登記3／1查身分證爽領獎 10:292022/03/01 生活 香港增5萬例確診 擬祭禁足令 04:102022/03/03 全球財經 港「人權律師」遭國安處警誡後 漏夜搭機赴土耳其 09:462022/03/02 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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