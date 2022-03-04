全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今天在新春記者會上指出，以況來全球旅遊，預估2024年才可能回到疫前盛況，且現階段多數國人考量回國後仍要隔離，對出國旅遊仍會觀望一陣子，賴正鎰預估最快要到明年元月才能放心出國。對於全球各主要觀光國邊境解封開放商務或觀光入境，賴正鎰表示，政府3月7日起開放商務入境隔離採「10+7」，機組員也只要「5+5」，若疫情持續好轉，建議政府從7月起開放打過疫苗旅客來台觀光，每天總量管制1萬人，循序漸進救觀光。

賴正鎰表示，國人現階段仍以國內旅遊為主，尤其是人少、空曠的頂級度假酒店推出的體驗式深度旅遊最受歡迎，像是日月潭涵碧樓的六感之美與適時服務，近年訴求慢活養生健康與周邊在地食材，並結合生活體驗課程，所以這兩年來始終維持一房難求的情況，也讓每晚房價站穩1.8萬元。

交通部觀光局統計，2021年來台人數僅14萬人，出國2.6萬人，國外旅遊幾乎全停擺，還好國人以國旅為主，不過去年5月因疫情再度爆發，Q2生意受影響，還好在8月控制趨緩，所以121家觀光旅館平均住房率還能維持33.6％，平均房價為3778元，總營收為339億元，但與2020年疫情首年的總營收405億元比較，年減16％，跟疫情之前的2019年平均住房率66.8％，總營收599億元，僅剩疫情前的一半左右，前後落差太大。

賴正鎰說，台灣在去年底Omicron疫情威脅來襲時，幸得全民配合政府與醫療做好防疫措施，才能成功防堵疫情，染疫者降到最低，且歷經元旦，農曆春節與228等連續假期，仍在可控範圍內，顯示台灣防疫一級棒。隨疫情趨緩，很多確診者是輕症或無症狀，每天確診人數大減，所以全球多國家決定解封，與病毒共存，二月起就紛紛鬆綁邊境管制與防疫措施，來重振低迷已久的經濟，台灣也應在疫情與經濟間找平衡點，才不會跑輸別的觀光國家。

澳洲2月21日重啟邊境，允許完全接種疫苗的外國遊客入境，可前往西澳以外的地區旅遊，無須隔離，有美、英、加、日、新加坡與阿拉伯聯合大公國等國飛機入境，尤其有一半乘客直接到旅遊勝地的雪梨。以色列也從三月起開放邊境，甚至讓沒有打疫苗的人也能入境。

而早在這之前，馬來西亞、泰國、菲律賓等國家開放旅遊，菲律賓甚至讓150個免簽國家入境免隔離。日本也宣布3月重啟國門，開放邊境，允許商務旅客、留學生等非觀光目的的外國人申請入境，且只要滿足相關條件，入境日本後的隔離天數將縮短至3天，甚至打過三劑疫苗者可以免隔離，而台灣就在開放的首波名單內。

對於各國紛紛開啟國門，開放外國旅客入境，賴正鎰建議政府要加速規劃開放時程，比照日本等國家做法，只要打過兩劑疫苗或入境前後取得PCR核酸檢測陰性者，就可來台從事商務活動。若疫情持續穩緩下，以旅遊泡泡模式，讓疫情安全的地區國家的觀光客來台旅遊，開放某特定路線或指定熱門觀光景點，每天限定開放1萬人入境，只要PCR檢測過關或隔離3天，甚至打過三劑疫苗者可以免隔離，搭配旅遊行程戴口罩等防疫措施，就能玩得盡興，搶得觀光財的先機。

至於兩岸觀光往來的部分，賴正鎰認為，現在大陸與台灣仍傾向以清零的做法，也是亞洲地區防疫做最好的，目前防疫階段，大陸僅剩下北京、上海、廈門、成都等四個城市的機場，與台灣機場可以直航，他建議在開放各國來台觀光的同時，兩岸也應該要重啟觀光交流往來，航空與小三通的海運等方面逐步開放，增加到10至20個城市可直航。台灣的觀光相關產業也要提前做好旅遊行程的準備，趕緊提升自己的品質，相信屆時就可以有爆發性的觀光消費力。

賴正鎰說，2019年來台1186.4萬人，出國1710萬人，旅行收入143.7億美元，支出205.07億美元，觀光逆差為61億美元（約台幣1700億元），很多喜歡出國高端旅遊或自由行的人，原本每年要花在出國花費，這兩年可說是留在台灣消費，國人將部分出國預算投入了國旅。疫情後旅館飯店餐廳、百貨禮品業，旅行業，遊覽車等觀光相關服務業，這兩年來大受影響，甚至退場或轉賣，多數是慘澹經營，苦撐至今，只有日月潭、宜蘭與花蓮風景區等5、6家觀光旅館的平均房價仍可維持在萬元以上。

賴正鎰以涵碧樓為例，這兩年來遊客搶訂房，回客率也從以往的40％提升到53％，散客個別旅遊比例佔8成以上，其中一年回住兩次或三次，平均住房天數從1.6天拉長為3.5天，去年房價仍維持在1.8萬元，很多台北客喜愛到涵碧樓住半個月或一個月，他們不喜歡人多，涵碧樓房間數只有96間，不用怕所到之處人擠人，在涵碧樓「看不到不喜歡看的人，聽不到不喜歡聽的聲音」。

涵碧樓的極簡風、垂直與水平線的建築語彙，以及自然光影變化，打造讓客人心靈可以完全放鬆的度假意境；提供客人六感之美的生活體驗；涵碧樓員工以「適時的服務」，只會出現該出現的場合，不會打擾客人度假心情，客人也喜歡在房間或陽台，看著靜面湖景放空沉思；日出時躺在陽台等待破曉，透過大自然與內心對話，靜靜沉思，享受孤獨；又或是在SPA養生館內泡三溫暖，再享受涵碧樓特調精油與按摩手法，可以讓人舒服到睡著，身心靈得以釋放，充飽精氣神，享受彷彿出國般的度假感受。

涵碧樓開幕20年來以養生度假為主要訴求，近來為高端客人量身打造的養生套餐與正宗印度瑜珈課程，帶客人到日月潭秘境賞楓，賞櫻，採茶與品茗，漫步或騎單車環湖，提供客人高品質的深度旅遊，全新生活體驗，讓客人完全沉浸在日月潭的湖光山色與自然美景中。

賴正鎰表示，涵碧樓已導入數位轉型，以AI及大數據分析，提前預測客人下回可能入住日期或住房需求喜好，並培養新的高端客層。比如電腦紀錄客人入住需求與館內消費足跡，點過什麼菜色，SPA按摩是否有指定哪位芳療師，按摩需求與注意事項或在精品館買甚麼商品，這些大數據分析就成為第一線服務人員面對客戶時的「最佳智庫」，讓服務更具溫度，提高回客率。