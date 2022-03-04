大陸2022年全國「兩會」登場，十三屆全國人大五次會議4日中午舉行新聞發佈會。彭博社提問指出，美國國會剛通過《2022美國競爭法》，醞釀加強半導體等產業領域與大陸的競爭能力，是否影響中美關係與相關立法回應？

對此，大會發言人張業遂強調，美國如何提升自身競爭能力包含晶片研發或製造能力，是美國自己的事情，但以大陸發展為藉口當作戰略競爭對手的做法，只會破壞中美互信與合作，也必將損害美國自身利益。他再強調，以意識形態畫線、拉小圈子搞集團對抗，都有悖於時代發展潮流、也根本行不通。

張業遂表示，中方對美政策是一貫且明確，穩定中美關係有利於各自發展與維護和平穩定的國際環境，也有利有效應對氣候變遷與新冠疫情等全球挑戰，相互尊重、合作共贏、和平共處應該是新時期中美正確的相處之道。

他也指出，和平共處關鍵是相互尊重，包含各自的政治制度、發展道路與核心利益與重大關切，以及不干涉內政等國際關係基本準則；合作共贏則符合兩國與人民的根本利益、也是國際社會的期待。