大陸澎湃新聞4日報導，大陸水利部3日發布《2021年打擊長江河道非法採砂典型案例》，共有七起案例被公布。其中，成都市新津區水務局查處一起假借防汛清障名義非法採砂案。四川路橋華東建設有限責任公司在未辦理河道採砂許可證的情況下，辯稱按照市、區兩級水務、防汛部門要求實施防汛清障。經核實，該採砂行為並非水務、防汛部門的防汛清障要求，而是該公司非法開採、出售獲利的違法行為。成都市新津區水務局對其處以開採砂石貨值金額5倍的罰款（54萬元人民幣），並責令該公司於汛期結束將涉案河道砂石回填入河道。

水利部表示，近年來，在中共中央、大陸國務院領導下，沿江各級黨委政府靠前指揮，水利等相關部門嚴格規畫、許可，強化監督管理，嚴厲打擊非法採砂行為，長江河道採砂秩序穩定可控、總體向好。

案例一：4月7日 湖南省岳陽市湘陰、望城交界的湘江水域「三無」改裝船（無船名船號、無船舶證書、無船籍港）改裝吸砂船非法採砂案。

案例二： 11月1日，湖北省鄂州市「隱形」採砂船非法採砂案：其駕駛室可前後移動，兩條採砂管道隱藏於駕駛室下方，貨倉還裝有部分石子進行偽裝。

案例三： 新型「水老鼠」非法採砂案：10月25日，安徽省銅陵市義安區鐵錨洲水域，嫌疑船隻為鋼質改裝貨船，船形較小，貨倉中裝有柴油發電機，並通過電纜與船頭處一台普通潛水泵相接，適時收放，伺機偷採，結合該船隻形體結構和作業特點，取名為「水老鼠」。

案例四 ：運輸無合法來源證明砂石案：3月20日晚，安徽省馬鞍山和縣善後鎮查獲運輸無合法來源證明砂石。

案例五：假借工程名義非法採砂案：6月7日，重慶市合川區水利局嘉陵江錢塘鎮米口村河段河灘地未辦理河道採砂許可證非法採挖砂石出售獲利。

案例六： 假借防汛清障名義非法採砂案：6月10日，四川省成都市新津區巡查岷江河道發現，成樂高速擴容專案施工現場存在向河道外非法運輸河道砂石行為。

案例七： 採砂船未按規定集中停靠案：4月26日，江蘇省南京市水務局在長江南京段查獲採砂船從安徽銅陵出發前往江蘇泰州，未按規定集中停靠，因而查獲。