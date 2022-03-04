晶心科(6533)傳捷報，MCU國際大廠瑞薩宣布，推出64位RISC-V CPU內核的RZ/Five通用微處理器(MPU)，該款處理器使用的晶心科的RISC-V CPU，將於今年7月量產，晶心科隨著RISC-V的成效浮現，今年營收可望續拚成長。

瑞薩電子集團宣布，推出基於64位RISC-V CPU內核的RZ/Five通用微處理器(MPU)，特別的是，RZ/Five採用Andes AX45MP，基於RISC-V CPU指令集架構(ISA)，瑞薩強調，這處理器增強了自家現有基於Arm CPU內核的MPU陣容，更擴充了客戶的選擇，並在產品開發過程中提供更大靈活性。

晶心科董事長林志明表示，RZ/Five是市場上率先採用基於晶心科64位RISC-V內核構建的通用MPU。Andes曾與瑞薩在32位元RISC-V產品中成功合作，現又攜手推出64位元AX45MP產品。

瑞薩電子物聯網及基礎設施事業本部SoC事業部部長，暨高級副總裁新田啟人表示，瑞薩能夠成為首批推出晶心科64位RISC-V CPU內核通用MPU產品的企業之一。隨著RZ/Five MPU的發布以及生態系統的支援，瑞薩在提供理想的RISC-V解決方案方面已先行一步。

晶心科近幾年積極深耕RISC-V市場，成效陸續浮現，相關核心IP更廣獲國際大廠採用，也獲得車電、工控、基地台、WiFi 6／7、人工智慧(AI)、物聯網、智慧家居、伺服器、HPC多領域晶片採用，2021年授權金及權利金收入明顯拉升，今年也將力拚持續成長。