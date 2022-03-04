國防部軍事情報局前上校張超然，遭檢調起訴涉嫌違反《國家安全法》、《國家情報工作法》，被中國廣東省國安廳對台情蒐人員吸收從事共諜行為。台北地院今開庭，但因全案事涉國安機密，採不公開審理，據悉張除當庭喊冤，並反控檢調編故事騙績效，日後會證明自己清白。

檢方起訴指出，張超然與軍情局退役上校周天慈，涉嫌在2013年退休後，邀請另名傅姓軍情局退役上校三人一同前往大陸，和當地大陸國安人員見面。2016至2018年間，張、周又約退役少將岳志忠赴陸前往大陸，之後由岳男單獨在赴大陸與對岸大陸國安人員碰面，受周男託付交付情報；工作人事文件；張、周兩人2016年、2017年再度引介王姓軍情局退役上校赴陸。

張超然自稱「台灣第一特務」，自承1989年「天安門事變」，曾赴陸蒐集情報向前總統李登輝陳報，並曾拿軍情局資金成在大陸成立公司，以台商形象掩飾自己的情報工作。據了解他供稱自己被當共諜查辦，是遭周天慈和王大旺陷害，將來會呈交機密資料給法官，證明自己無罪。