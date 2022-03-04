不動產抗通膨，加上受資金避險因素影響，高雄蛋黃、蛋白區價格雙創歷史新高，房市買氣大噴發，預售房價也來到史上新高，均價出現「蛋黃4字頭」、「蛋白3字頭」，影響到首購族能負擔的購屋版圖，如今，具剛性需求的首購族，只能外移到「蛋盒」區，換來可負擔的房價與居住空間。

米多司廣告協理蔡宸祐指出，2022年的房市為「自住當道」，原因在於近期打炒房讓不少菜籃型投資客開始觀望，逐漸銷聲匿跡；不過自住客受近年最強的通膨預期、低利貸款、資金行情發酵等因素疊加，遞延的買氣紛紛出籠，剛性需求當道的趨勢下，又以擔心「現在不買、以後更貴」的首購買盤最為積極。

剛性需求當道的趨勢下，以擔心「現在不買、以後更貴」的首購買盤最為積極。(記者張雅雲攝)

楠梓區京城集團「京城柏克萊」、「微美居鉑金特區」已有單坪30萬元的成交行情，橋頭建案如「橋科棧」成交價也已直攻3字頭；根據公開實價登錄資訊，岡山區雄崗建設「薰衣巢」成交價達28.4萬元。小港區的「艾美MOMA」也出現25.6萬元成交價，之後清景麟建築團隊在森林公園首排的新推案「清景麟國家公園」，也是預計3字頭的開價，將創區段歷史新高。

隨以往蛋白區房價紛紛站上3字頭，蔡宸祐建議，剛需首購族可從原本鎖定的區域再往外擴散一圈，換來低房價與居住空間。

高雄市市調協會理事長黃詩萱表示，近期建商為反應土地價格取得成本，以及原物料、營建成本等漲幅，帶動房價攀高，蛋黃區房價已站穩4字頭，首購只能往更外圍移動，目前如大寮、林園、燕巢、大社、梓官等區域，還有1字頭尾、2字頭初的價格。

以往蛋白區的橋頭，建案開價已直攻3字頭。(記者張雅雲攝)

首購若要住進生活機能佳的市中心，可選擇地上權住宅，如「國揚時代」、「R5新世紀」等案，近1年成交均價約為17~20萬元，成為蛋黃區「絕版1字頭」產品。

居興建設董事長特助林怡妌表示，今年因營造成本波動明顯，建商銷售策略愈趨保守，開始先建後售或結構中銷售，價格也不會漲太快，以「漸進式調漲」，或「保留餘屋」因應，隨新案供給量降低，加上反應成本，未來房價易漲難跌。

房市買氣大噴發，預售房價也來到史上新高，均價出現「蛋黃4字頭」。(記者張雅雲攝)

林怡妌建議，大通膨時代萬物齊漲，置產相對保值，以月薪5萬元的首購族為例，2021年還能到楠梓以2字頭房價購屋，今年楠梓出現3字頭房價，不吃不喝1年存下60萬元，薪資成長速度明顯跟不上房價漲幅，建議高房價下，年輕人難以一步到位、買到心目中理想宅，不如先捨近求遠、或以小換大，之後根據需求再換房。