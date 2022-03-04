「毒舌女王」小S個性大膽直率，深受觀眾歡迎，而她近日重返電視圈，一口氣開了兩個新節目，且睽違7年以「elephant DEE」的身份推出新專輯《elephant DEE的demo Oops!》，再度變成忙碌的女明星，昨天(3/3)她在IG分享自己正在為新專輯簽名的短片，不料被網友調侃變胖腫了一圈，還被說撞臉陳文茜，惹得她本尊出來霸氣回應。

最近小S忙工作，除了主持外，還要顧新專輯宣傳，她的新作於上月25日開放預購，小S昨天特地在IG上傳私下為專輯簽名的影片，畫面中她穿著桃紅色長袖上衣外罩深綠色毛絨寬鬆洋裝，並將頭髮全紮起來綁成包子頭，不料這個時尚的穿搭卻意外顯胖，臉蛋跟上身看上去都大了一號，網友們也不禁嚇一跳直呼「怎麼突然變這麼浮腫」、「妳是不是胖了啊」、「把這件衣服永遠銷毀掉好嗎」，甚至有人猜測她是不是又有孕了，而讓人印象深刻的，是有網友說「有文茜姐的味道耶」，指小S暴腫撞臉資深媒體人陳文茜。

小S曝光替專輯簽名的短片，被說變胖暴腫了一圈，甚至撞臉陳文茜。(翻攝自elephantdee IG)

對於眾人說她腫了一圈，小S也親自上線回應，無奈留言：「Oops！誰知道拍出來會這樣，本人美到我都要吐血了！算了啦！喜歡我的人也不會因為一次拍起來胖就不喜歡我吧！如果會，我無言～～」，粉絲也忙跳出來緩頰，說是服裝惹的禍，「S在電視上明明超瘦」。

事實上過去小S就曾吐露過對外型焦慮的問題，先前提到《慾望城市》女主角莎拉潔西卡派克被嫌老態，為此不平發聲：「現在不是已經2021年了嗎？爲什麼女人還要被『歲數』綁架？」，表示有些女性熱愛戶外運動所以臉上有斑、曬黑，就被說不懂保養，「還有一種（幾乎）是大部分的女性，工作完累得半死，回到家只想躺著、放空、看劇！這款女性ㄧ定會被稱為中年歐巴桑」。

她更直言對於許多網友樂見「女明星身材走樣」，吐露心聲：「我們可以選擇自己的活法嗎？」，覺得只要注意健康就好，沒有非要被大家誇獎保養得好，「老娘已經43歲，腰間有點贅肉不行嗎？」，期盼眾人懂得每個年紀都有每個年紀的美，追求「瘦到爆」的體態，實在是一種過時又不健康的想法。