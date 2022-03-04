中租企業總裁辜仲立透過中實控股旗下艾斯奇餐飲經營美食事業，其中最早創立的「總裁牛肉麵」歷經轉型後，宣布將以店中店的二代店形式重返台北市中心、於信義商圈的BELLAVITA寶麗廣場開出新據點，盼爭取鄰近豪宅及商辦饕客用餐商機。

中租企業旗下包括已上市的中租控股（中租-KY）及中實控股2大集團，前者負責經營起家的金融租賃業務，後者則概括建設、室內設計、特勤保全、物業管理、機器設備代理、餐飲、觀光飯店等非金融業務，多角化拓展經營版圖。

辜仲立2016年推出「總裁牛肉麵」，2018年於中實控股旗下增設艾斯奇餐飲，實收資本額1億元，主要品牌包括「總裁牛肉麵」二代店、代理葡萄酒的「中實泰樂瓦」，以及去年初推出的新品牌「JLK精品咖啡」等，目前正積極籌設預計第二季開幕的法式餐廳。

其中，「總裁牛肉麵」2016年7月底於北市信義安和商圈開出首家街邊店，直至2020年10月底因租約到期歇業。隨後展開營運轉型，開發推出「晶贊總裁牛肉麵」冷凍包及長溫包，透過集團「晶贊美饌」等電商等網路平台販售。

同時，「總裁牛肉麵」未放棄拓展實體據點計畫，去年9月在桃園環球A19購物中心開出店中店型式的二代店，此次宣布重返台北市中心，首度進駐信義商圈的BELLAVITA寶麗廣場，併推出獨門專屬餐點，希望爭取鄰近商圈豪宅及商辦饕客，提供便捷舒適的用餐選擇。

艾斯奇餐飲董事長黃炳彰表示，面對2年來疫情對餐飲市場的衝擊，除持續配合政府防疫規定外，未來目標更積極布局，規畫逐步擴大餐飲及民生飲品事業版圖，藉由持續展店及開發不同類型品牌來擴增市場競爭力，觸及更廣泛多元客群，共創更多商機。