深丘福德宮捐給新北市政府消防車及宣導車，由副市長劉和然代表接受。（新北市民政局提供）

今（4）日農曆二月初二福德正神聖誕，新北市板橋深丘福德宮特別捐贈新北市政府市價約708萬元的消防車及行動宣導車，為土地公賀壽並彰顯土地公德澤，提升新北災害搶救效能，並提供市民更即時資訊，新北市副市長劉和然代表受贈，回贈感謝狀表達謝忱。

劉和然表示，深丘福德宮積極從事公益志業，除今日捐贈消防車、行動宣導車，近年也捐贈市府救護車及高頂復康巴士，為新北社會安全網投入助力，去年並為幫助農民，認購500箱鳳梨，透過愛心大平台提供弱勢民眾、共餐據點、安置單位及板橋區低收入戶家庭，善行義舉令人欽佩。

深丘福德宮代理主委陳廉誠表示，因新北部分巷弄較狹小，大型消防車出入不便，為爭取災害搶救黃金時間，榮譽主委陳秋郎特以深丘福德宮名義捐贈市府消防局消防車1輛；另考量新北偏遠地區資訊傳達不便，深丘福德宮同時捐贈市府青年事務委員會行動宣導車1輛，提供民眾更即時訊息。

民政局長柯慶忠表示，土地公就像是仙界「里長伯」，福德正神聖誕相傳也是求財的好日子，民眾可準備麻糬、水果、清茶、糖果餅乾等供品，前往住家或公司附近廟宇就近參拜，祈求闔家平安、生意興隆、開運招財。並請全程佩戴口罩、做好相關防疫措施，確保自身及他人健康。