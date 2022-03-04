下一波連續假期為清明節4天連假，交通部公路總局依往年經驗預估，將出現出遊及掃墓車潮，並可能在4月5日出現掃墓高峰。公總彙整出全國19條易壅塞路段，建議民眾可提前1周掃墓，避開連假出遊尖峰。

公路總局分析，清明節連續假期車潮自4月1日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4日於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日、5日上午時段。返回工作地的車潮，則預計從於4月4日下午起至5日。

省道易壅塞路段及時段，公路總局預測，主要幹道有台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段；銜接高速公路路段則有台64線、台65線、台74線、台86線快速公路及台18線；重要觀光風景地區鄰近路段有台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊路段等。

為紓緩交通壅塞，公路總局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締。