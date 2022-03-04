前退輔會主委、將軍許歷農晚年隱居新北市永和區，適逢許104歲嵩壽，新北市長侯友宜今（4日）上午前往賀壽。（葉書宏攝）

曾任退輔會主委、人稱「許老爹」的許歷農將軍，晚年隱居新北市永和區，新北市長侯友宜曾於2019年重陽節前夕訪視，侯友宜於今（4日）上午再度前往，攜帶蘋果、紅葉蛋糕和壽麵為老爹暖壽，並祝「福泰康寧、生日快樂」。

許歷農生於安徽省貴池縣，陸軍官校第16期畢業，曾任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任、行政院退輔會主委等重要職位，1981年擔任國慶閱兵指揮官，翌年晉陞為陸軍二級上將，在他的客廳牆上還掛有當年擔任指揮官的雄姿英發照片。

侯友宜表示，許老爹不僅半生戎馬，奉獻給國家，即使退休下來，還時刻關心國家大事，他日前就看到許投書媒體：「緬懷經國先生、今天不做、明天就會後悔」的文章，細數經國先生對國家的貢獻，以及平易近人的作風，顯示老爹超強的記憶，和心繫國家的大愛。

侯友宜說，老爹熱愛台灣這塊土地，誓死捍衛中華民國，他帶領的部隊有紀律，自己在警界服務時就非常的敬佩，即使退休下來，生活依舊有規律，永保軍人本色，每次來探視時，老爹總是耳提面命，鼓勵要好好做事，不要忘記當年是有許多人為國犧牲，因此大家要團結，不分族群、不分黨派，為國家、為台灣加倍努力。

許老爹讚許侯友宜在警界服務時智勇兼備，是標竿也是模範；在任市長服務市民時，又能不卑不亢、不偏不倚，永遠和市民在一起，他由衷的敬佩；侯親民的作風和經國先生一樣平易近人。