全台昨大停電，經濟部長王美花僅自請處分沒請辭，連前總統陳水扁都喊話應下台，對此，國民黨青年部前副主任詹為元痛批，相較於台電董事長與總經理是直接辭職，王美花這種行為就是「眷戀官位」，「請問部長，妳的風骨何在」？

詹為元今（4日）在臉書發文表示，昨天的停電粗估造成逾百億的損失，台股一早就跌了兩百點。如果一個雞排以50元計算，昨天有549萬戶停電，那王美花「僅」需要花2.5億元左右即可。相較於造成的財損，這樣對王美花已經算很優惠了，至於哪裡買得到50元的雞排，這也要怪王美花任內讓物價不斷上漲，自食惡果。

對於王美花說要「自請處分」，詹為元痛批，自己認為自請處分就是「裝模作樣」，「明知道老闆很愛她」，假裝送個處分書，到頭來啥處分都不會有。相較於台電董事長與總經理是直接辭職，王美花這種行為就是「眷戀官位」，「請問部長，妳的風骨何在」？

許多網友也在其po文底下留言表示，「這次全民都在看，王美花部長不能用『自請處分』輕輕帶過」、「她如果真辭職，一定會轉到別的單位，那不是要帶塞其它的嗎」、「她辭職還是有官做，綠蛆的風骨就這樣，所以還是請雞排吧」。