「不給錢，過兩天會死人」包括統一企業、全聯及屈臣氏3家知名連鎖美妝及超市，在2021年9月底到11月間，陸續收到多封恐嚇信，各勒索數億元不等金額，警方花了1個多月時間，調閱上千支監視器畫面追查逮捕黃姓男子，台南地院審理後依犯恐嚇取財未遂罪共3罪各處6月，應執行1年2月徒刑。

根據檢警調查，42歲黃姓嫌犯去年9月底連續寄出13封恐嚇信給上述3家大型連鎖企業在台總公司，勒索金額自2億元至5億元不等，黃嫌口出狂言要求業者開著BMW X7裝著現金，將車停靠在安平區國平路一家量販店前，供其取車，業者驚惶報案，刑事局聯繫台南市警局合作偵辦。

信件內陳述的勒索手法粗糙，警方一度懷疑是捉弄警察的惡作劇，仍不敢大意，動用7警分局近百名警力，1個多月來以土法煉鋼方式，鎖定市區內各處郵筒，調閱查看上千支監視器畫面，要找出寄信嫌犯。

黃嫌遲遲不見國平路上有豪車停靠，以為業者未收到恐嚇信，陸續再到郵筒寄信，他在11月1日第3度寄信時，遭警方鎖定，警方15日循線在東區逮人到案。

黃嫌長期失業，落網後不願說明動機，黃家人稱他很少說話，甚少與家人互動，曾因1次行車糾紛，因對方遭判無罪，認為委屈受人欺負，對社會有所怨恨。

法官認為，黃嫌所為致使相關人員收受後心生畏懼，惟恐全國各門市員工及前往消費的社會大眾遭受不利，擾亂社會安寧秩序、引發大眾恐慌程度既廣且深，依犯恐嚇取財未遂罪共3罪各處6月，應執行1年2月徒刑。。