交通部次長胡湘麟親自與會，希望市府要加快進度，也答應會將資源優先挹注在重要且有急迫性的 路線。（劉秀芬攝）

台南科學園區與沙崙智慧綠能科學園區是台南產業發展的重要基地，台南市府正進行先進運輸系統規畫，立法委員郭國文表示，捷運應該以串聯南科與沙崙的深綠線為優先路線，4日邀請交通部、台鐵局與台南市議員林志展一同會勘。

「台南雙引擎，深綠線先行」，郭國文表示，南科與沙崙都是台南產業發展的重要基地，而深綠線是接連它們的血脈，期待中央政府在台南的先進運輸系統的規劃上，能以深綠線優先。

郭國文表示，除了串聯產業外，深綠線也有舒緩城市交通壓力的功能，目前在南科上班的員工，多數仍以府城為居住地區，導致通勤時間的交通狀況不佳；未來深綠線開通後，有望分散府城人潮，並改善市區至南科塞車的情形。

與會的交通部次長胡湘麟表示，能看出深綠線對於台南發展的重要性，他也答應會將資源優先挹注在重要且有急迫性的建設上，讓台南民眾能盡快體驗先進運輸的便捷。

另外，在深綠線開通前，郭國文建議，應增加沙崙到南科的火車班次，作為捷運完工前的短期替部方案；台鐵局副局長陳仕其也答應，會評估可行性。

藉由中央機關南下的機會，郭國文也讓台鐵局看到善化火車站的潛力；鐵道局局長伍勝園表示，會回去研議善化作為南迴鐵路的起站，有望爭取經費來擴建月台。