球星喬柯維奇(Novak Djokovic)近期非常不順，先是因拒打疫苗錯失澳網4連霸，又在杜拜網球賽遭爆冷擊退，緊接著世界球王寶座被麥維德夫(Daniil Medvedev)搶走，可說是節節敗退。不過這時卻傳出好消息，因為接下來法網和溫網防疫政策可能會改變，喬柯維奇有望回歸大滿貫賽事！

France will no longer require visitors to show proof of a Covid vaccine to enter indoor establishments after March 14, officials announced on Thursday, most likely clearing the way for Novak Djokovic to play at the French Open this spring. https://t.co/NlBV0SMKdA — The New York Times (@nytimes) March 3, 2022

根據《紐約時報》報導，法國政府在近期宣布，本月14號開始，民眾在進入球場等公共場所時，不需要再出示疫苗護照，這對喬柯維奇來說是個天大好消息，他將有機會參加5月22日舉行的法網。此外據《Tennis Majors》指出，英國也可能在6月舉辦溫網時鬆綁防疫規定，喬柯維奇可以連打兩項大滿貫賽。

不過因為美國防疫政策還未修改，接下來的印地安泉和邁阿密大師賽，喬柯維奇都無法參加，但這些比賽對他來說或許都不太重要，他現在的終極目標除了奪回球王寶座，還期望能再次奪下大滿貫賽冠軍，想盡辦法追平或超越納達爾(Rafael Nadal)，成為網壇大滿貫王者。

目前納達爾以21座大滿貫金盃獨霸網壇，喬柯維奇和費德勒(Roger Federer)則以20座冠軍緊追在後，以未來局勢來看，已40歲的費德勒或許不會太積極角逐這項榮譽，而34歲的喬柯維奇和35歲的納達爾有機會再稱霸球場一陣子，相信兩人的大滿貫之爭會越來越精采！