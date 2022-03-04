111年度國中教育會考即將在5月21日、22日舉行，試務會網站今(4)日公布7日起開放個別報名，10日則啟動集體報名。國中應屆畢業生除特殊情況，都應參與會考，且免收報名費。

國中教育會考全國試務會今日在官方網站公告報名資訊，國中應屆畢業生由就讀學校在3月10日到12日進行「集體報名」，免收報名費；非應屆畢業生或持國外學歷、大陸學歷學生則採「個別報名」，依規定要在3月7日到9日上網填寫資料，3月10日到12日再親自到各考區試務會繳交報名資料，報名費為新台幣500元。