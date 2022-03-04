唐從聖在節目大秀倒立功夫。（年代提供）

藝人唐從聖上《聚焦2.0》分享，自己雖是戲劇科班出身，卻在演出段子時數度重摔，他透露自己第一次當武打戲男主角，因和對手比劃功夫不慎踩空，從二樓高台摔落，動彈不得直接被抬出去，因此錯過首任男主角的首演時刻。而他也透露好友納豆住院前一天2人才見面，納豆毫無異狀，也很活潑，聽到他住院消息十分驚訝。

立志成為武打明星的唐從聖，在還沒進入科班前，就常模仿偶像成龍做危險動作，例如沒有軟墊就直接從二樓跳到一樓，沒想到正式成為劇場演員後，真的不慎從2樓高台摔落一樓，差點癱瘓。唐從聖說當時正在彩排，角色是武功高強的大俠，他與對手在2樓高台比劃功夫，一個對打姿勢，腳不小心踩出高台，重重摔落，腰椎一陣劇痛，當下真的以為自己癱了！唐從聖因此被抬出劇場，緊急送醫，晚上首演也由替身上場，讓他直呼可惜，第一次當男主角的首演場，竟是如此下場。

另一次慘痛重摔，則是錄製節目時，節目組臨時增加直體後空翻動作，但拋接人員並非專業技術人員，僅是舞群，為達到節目效果，唐從聖被拋到天空後空翻後直接仰躺落地，沒想到舞群拋接經驗不足，讓他直接重摔在軟墊上，肩頸瞬間撞擊，整個人癱在地上五分鐘不能動，現在想起仍心有餘悸地說：「要不是有軟墊，我絕對小命不保！」

而唐從聖也透露，好友納豆緊急住院前一天的狀態：「出事前一天我們才見面，納豆完全無異狀，非常活潑。」表示自己也是看新聞才知道消息，還好現在病況逐步好轉中。節目上醫師也提醒，腦中風不只發生在老年人，年輕人若有長期肩頸痠痛，伴隨頭暈頭痛，可能是腦中風前兆，要特別注意。以上內容將於本周六晚8點在年代新聞台播出。