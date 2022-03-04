長照2.0多元服務持續推動，跨域服務整合管理需求日益迫切。國衛院、豐原醫院、達頤康4日宣布，將採產官研合作策略，攜手擘建醫療長照歸人照護整合模式，落實連續性醫療照護服務。

該合作是利用資訊交換平台，將國衛院與友達頤康協力開發之長照系統與豐原醫院醫療資訊系統串接，進行歸人資訊整合。希望透過跨域資料串連，減輕醫療及長照人員之負擔並提升整體醫療照護與長照服務品質。

隨著醫療衛生科技的進步與社會變遷，國人平均壽命逐年增長，但生育率與死亡率下降，導致人口結構快速趨向高齡化，預計2025年台灣65歲以上人口將超過總人口數的20％，正式成為超高齡社會。而少子化與通貨膨脹的衝擊，讓個人與家庭的照顧壓力日重，家庭的照顧功能逐漸式微，為滿足未來龐大的長照需求並減輕家庭照顧沈重的負擔。

台灣自2017年起推動「長期照顧十年計畫2.0」（簡稱長照2.0），將各類型失能者納入長照服務對象，廣泛照顧不同長照需求的民眾。

國衛院與衛福部醫福會自2021年起合作執行衛福部綱要計畫「智慧長照與醫療照護整合研發推廣計畫」，以資通訊技術串連整備整體照顧體系，致力於建構社區長照服務與醫療服務資訊整合，提升全民福祉。

此次，國衛院扮演創新研發及整合推動的角色，攜手部立豐原醫院及友達頤康，集結產官研量能，發展創新歸人醫療長照整合服務模式，期望結合台灣科技與醫療軟實力，減輕醫療及長照人員之負擔並提升整體醫療照護與長照服務品質。同時透過資訊串聯了解個案醫療長照歷程，進行連續性照護分析，提供未來完善長照政策之參考依據。