國民黨立委林為洲4日特別在經濟部門口發放303份雞排，諷刺王美花，排隊的學生們開心吃著剛領到的雞排。（趙雙傑攝）

諷王美花不履承諾 林為洲到經濟部前代發303份雞排

經濟部長王美花今年初在廣播節目上以不缺電跟人「賭雞排」，303大停電後成為各界嘲諷對象。國民黨立委林為洲今天下午前往經濟部門口發放303份雞排，表示部長不發他來發，短短10幾分鐘就被民眾搶光。林為洲表示，他的訴求有兩點，就是請王美花下台負責，以及給合理的電價補償。

風聞有雞排可領，附近上班族、銀髮族、建中學生都跑來，人潮整整繞了經濟部半圈，沒多久就搶完。

林為洲表示，王美花信誓旦旦說不會缺電，但是一個興達電廠意外，連大台北都停電，不管是迴路不夠，或是電不夠，出了事經濟部都必須概括承受。既然王美花不願意照承諾發雞排，就由他幫忙發。

他說此行訴求兩點，一是王美花必須為停電下台負責。二是目前補償方案為基本電費打9折、95折，連買雞排都不夠，必須提高補償讓民眾有感。

林為洲離開後，經濟部發出回應，指昨日電力事故造成國人同胞高度不便，經濟部虛心接受各種形式的檢討批評，部長上午也再次向社會表達深刻歉意。至於電價補償的部分，台電是採專案補償的方式，也會設置專案窗口協助。

經濟部再次強調這不是總體缺電的問題，但一個人為操作疏失，直接影響國家三分之一的電力。面對這樣的系統性風險，該部會深切檢討，誠懇面對問題。