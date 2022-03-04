金曲歌王王力宏去年底與李靚蕾承認結束8年婚姻，上月有網友稱在美國網站查到兩人對於小孩探視權官司進度，透露王力宏方面交了11份證據，李靚蕾卻掛蛋，引來李靚蕾澄清是按照法院規定的時程走，並非完全無證據。今(4日)媒體報導，美國時間4日（台灣5日）兩人將以視訊方式參與開庭，李靚蕾先前繳出了7份證據，稍早又追交了7份，王力宏方面不甘示弱，也新增4份證據。

上月PTT八卦版網友轉發來自知乎的文章，分享從網站查到去年法院立案王力宏與李靚蕾的官司，稱：「李靚蕾方從未提交過任何一份證據，王力宏方已提交了11份證據」，並指：「就目前進度來看李靚蕾可以說是輿論場上的贏家，法律場上的無作為者」，引來提出李靚蕾發出5點聲明反駁，先是指王力宏律師所交的法律文件內容均為單方說詞，不算實質證據。

李靚蕾進一步表示，官司有清楚答辯的時間點排程，她們已準備好可提交的證據，會按時間交出，更質疑發文網友為何能精確查詢到案件編號？因案件中的姓名均採匿名處理，只有當事人才知道案件編號，並爆料王力宏不肯支付孩子的扶養費，更凍結李靚蕾可動用及處分之帳戶及不動產，令她徹底心寒。

上月11日李靚蕾透過律師向法院提交探視權變更一案的相關證據，總計有7項，下回開庭則落在美國時間3月4日。據《自由時報》報導，開庭在即，李靚蕾使出蕾神之錘再交出7項證據，目前共交了14份證據，王力宏也立刻回擊新增4項證據，共計15份證據，兩人將透過視訊方式親自出庭。

對此傳聞，王力宏所屬宏聲4日低調表示：「目前以（已）進入司法程序，不便多做回應喔。謝謝。」至於李靚蕾目前尚未回應。