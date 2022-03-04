48歲謝先生3年前牙齦腫脹、喉嚨痛長達1個月，診所就醫後未明顯改善，至奇美醫學中心就醫檢查，竟發現罹患急性骨髓性白血病，接受化療，但隔年5月復發，經奇美醫學中心血液腫瘤科主任馮盈勳建議，進行造血幹細胞移植，没出現嚴重合併症也無需服藥，只需定期追蹤。

馮盈勳指出，由於疾病快速復發，沒有太多時間等待非親屬造血幹細胞，謝先生接受妹妹白血球抗原（HLA）配型部分相合異體造血幹細胞移植，移植成功至今控制良好。

他說，造血幹細胞移植過去稱為「骨髓移植」，主要是抽取骨髓內造血幹細胞來移植，然而，少子化影響下，現在要由兄弟姊妹中得到異體造血幹細胞來源，愈來愈困難，異體造血幹細胞主要適應症以血液腫瘤疾病、先天免疫缺乏症候群、先天代謝疾病等為主。

他說明，異體造血幹細胞移植患者需先進行高劑量化療或放射治療，待體內惡性細胞消滅後，會暫時抑制患者免疫系統，避免對捐髓者造血幹細胞產生排斥，同時輸入捐髓者造血幹細胞，移植後，也須使用一定時間的抗排斥藥物，避免新造血幹細胞對患者自身器官產生影響。

奇美醫學中心統計，2013年2月至2021年12月底進行66例造血幹細胞移植，年齡介於19歲至67歲間，其中，自體造血幹細胞移植50例、異體造血幹細胞移植全相合、半相合及部分相合總共16例，在異體造血幹細胞移植後，3年整體存活率56％。