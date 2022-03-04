過完連假不少人體重直線飆升，打算好好瘦身減肥，然而近年來爆紅的「168斷食法」，因為要限制進食時間，許多民眾認為有執行難度，對此，營養師高敏敏特別在臉書粉專分享了一招「數字減肥法」，只要掌握「35921」原則，即便是外食族、易餓族都能輕鬆辦到。

▍3：一天只吃3正餐

除了跟宵夜零食說掰掰之外，吃的順序也很重要！記得要先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後吃水果，並慎選食物，可以維持血糖恆定、代謝平衡。要注意的是，一天之中三餐都要吃到，如果跳過任何一餐都有可能影響瘦身效果、使新陳代謝速度變慢、身體無法平衡，再加上飢餓會使人吃得更多，也就是我們常說的「吃太少變更胖」。

▍5：每餐間隔5小時

有研究顯示，胃消化食物的時間大約需5小時，所以建議每餐間隔5小時，讓食物完全消化完畢後，再進行下一餐，減少腸胃負擔。

▍9：晚上9點前吃完晚餐

晚上9點後，胰島素分泌最少、身體燃燒的脂肪也最多，所以建議9點後就不要再進食，拉長夜間空腹時間、拒絕宵夜誘惑、增加脂肪燃燒，如果想要效率加倍，也可以在10點前上床睡覺，因為好的睡眠會幫助減重！

▍2：喝2000c.c.的水

足夠的水分才能幫助身體新陳代謝，加上水更能提升減重效率，也能減少口渴、飢餓感發生，建議小口分次喝；另外，餐前均喝600c.c的水，睡前再喝200c.c，也能保持身體代謝力。

▍1：每天早餐吃1顆蘋果

蘋果富含水溶性膳食纖維、維生素、抗氧化物質、槲皮素，補充營養之外還可以幫助降血脂。除了蘋果之外，也可以多補充其他水果，像是奇異果、芭樂、小番茄等。

最後高敏敏提醒，遵守35921之外，也建議將甜點、零食，以新鮮水果或蔬食做為代換，如果真的想吃也必須先吃完正餐再適量享用。若想要健康瘦身，重點就是代謝平衡、均衡飲食。