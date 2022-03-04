昨(3日)早上約9時全台各地紛紛突然停電，台電事後稱是因高雄的興達電廠人員操作錯誤，引發機組大跳脫。對此，清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，台電說事故之前備轉容量率達24.61％，但這起數據是把光電與風電一同計入，實際扣除後，當時備轉容量率不到1成，「根本在說謊」。此話一出，引發網友們熱烈討論，有人就說「大家皮繃緊一點，夏天都還沒到，好戲在後頭？」「民進黨暗黑日常」。

根據《中國時報》今(4日)報導，短短1年間全台四度無預警大停電，學者憂心，再生能源跟不上電力發展，電網故障只是開端而已，無預警停電恐怕成為台灣人的生活常態；繼核二廠1號機停機後，2號機也將於明年（2023年）除役，學者直言，昨天的大停電只是「前菜」，2023年到2027年才是台灣真正進入「用電黑暗期」。

該報導指出，淡江大學經濟系教授廖惠珠表示，政府急著廢核、企業用電不減反增，再生能源又跟不上電力增加的速度，全台大停電的情況今年恐怕會不斷上演，民眾要有心理準備了。葉宗洸更批台電說謊，他表示台電說事故之前備轉容量率達24.61％，這是把光電與風電一同計入，扣除後，當時備轉容量率根本不到1成。

學者的看法引發網友在《Yahoo》相關報導底下討論，有超過500則留言，不少人都說，「王美花不可請辭， 國人耐心等， 今年總有機會等到雞排」、「停好停滿，這是歷史共業」、「知道了又如何，綠色獨裁無法撼動」、「讓它限電吧，這就是愛台灣」、「民眾的缺電定義是我家沒電用，政府的缺電定義是用電量 > 發電量，不管發的電能不能到你家，或到你家後電壓夠不夠、穩不穩定」。

另外，經濟部政務次長曾文生今針對造成全國大停電的人為疏失及電廠自我保護及改善方法等簡報說明，表示因數位防呆機制與舊的電廠沒有做有效匹配，造成這次大停電，未來將加強人員教育訓練，強化第一道防線，避免未來再次發生類似情況。