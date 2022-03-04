全家（5903）搶網購宅配商機，宣布3月9日起，推出「網購取貨」優惠，消費者網購時選擇到全家取貨，即可獲得超商8元購物金，或Let’s Cafe大杯經典特濃美式、指定飲品買一送一等雙重好禮。

疫情改變消費者購物模式，愈來愈多民眾選擇在網路購物、到超商取貨。網購宅配成為各超商的兵家之地。

全家負責物流配送的日翊物流大溪倉，過年期間因發生群聚感染，一度防疫停工，造成貨品堆積、出貨延遲，讓消費者深刻感受到超商網購宅配的重要性。

全家物流配送系統目前已全部恢復正常，加上全家在全台擁有將近4000家門市，覆蓋面廣，在網購取貨這一塊仍具相當大的優勢。

為爭取網購族青睞，全家4日宣布推出網購取貨雙重好禮活動。3月9日起，只要網購選定「全家」取貨，即可享雙重好禮。

會員限定好禮一，3月9-16日，到全家店舖取貨，即贈8元「全家」超商購物金，限量百萬份，送完為止。

活動二，消費者於3月9-22日，到全家店舖取貨，即贈「指定商品買一送一」優惠券2張，內含Let’s Cafe大杯經典特濃美式(冷熱任選)、及自有品牌FamilyMart Collection玳玳花油切綠茶或Power能量水等商品買一送一優惠。