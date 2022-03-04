俄羅斯軍隊緩緩往烏克蘭首都基輔推進之際，部分從其他國家回到俄國莫斯科的人，眼看機票價格飆漲，卻仍急著想跑，試圖要逃到尚未禁止該國航班的地方。

先前有消息指出，俄羅斯當局在入侵烏克蘭、也就是俄方所謂的「特殊軍事行動」展開後，將頒布戒嚴令或是禁止役齡男子出境。雖然此事遭俄羅斯總統府克里姆林宮（Kremlin）駁斥，但仍有人不願冒險留在俄國。

1名約1年前從西歐搬回莫斯科的俄羅斯男子表示，他已經買了週末飛往伊斯坦堡的機票；他並補充說，他可能永遠不會再回到莫斯科生活了。

這名29歲的男子說：「我很擔心明天就會發布動員令，那我將沒辦法飛出國。」他像本文中其他人一樣，都要求匿名。

「這是最恐怖的夢魘。我1年前回來時，作夢也沒想到會遭遇這樣的鳥事。」

另一名38歲的男子表示，他花了大錢，買到1張週末飛往中東的昂貴機票。

他說：「我不想打這場仗，我們聽到很多風聲，而即便克里姆林宮稱那些消息並非事實，但我不相信他們。」

俄羅斯的侵略在今天進入第2週，烏克蘭的各大城遭到包圍，並處於砲火之下。數以百計的俄羅斯軍人與烏克蘭民眾喪命，俄國這樣的經濟大國也陷入前所未有的孤立。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110304