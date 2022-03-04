半導體設備商ASML（艾司摩爾）因應業務拓展並看好台灣半導體人才實力，今（4）日宣布在台啟動大規模徵才計畫，目標今年在台招募1000位工程師。台灣暨東南亞區人資協理劉伯玲表示，為了求才及留才，自去年7月以來已實質調薪15～19％。

ASML目前在林口、新竹、台中、台南設有服務據點、量測設備製造廠與培訓中心，員工超過3600人、約占全球員工10％。隨著客戶需求成長，為提供最佳支援服務，優化量測、檢測產品的研發支援能力，並打造台灣成為全球供應鏈管理中心，ASML持續擴大在台營運。

ASML為了求才與留才而提供具競爭力的薪資及福利，劉伯玲表示，自去年7月以來實質調薪幅度已達15～19％。新進碩士畢業的客戶支援工程師加計輪班津貼後年薪上看160萬，並進一步提供彈性工時及每周1天在家工作選擇，讓員工有更多彈性及空間取得工作生活平衡。

ASML今年預計在台招募1000名工程師，全台員工至年底估達4200人。同時，明（5）日起全面展開全台校園徵才活動，推出「ASML創新體驗車－EUV關鍵技術解密」和「MR擴增實境裝機體驗」，讓新鮮人更認識ASML獨步全球的極紫外線（EUV）微影技術。

劉伯玲表示，ASML重視人才國際化及員工發展，台灣是集團在亞洲的最大據點，匯聚來自25國的工作者，使工程師除能學習獨步業界的微影技術、參與最先進的半導體製程技術發展，更能與各國同事共事交流，成為國際化的工程菁英人才。

劉伯玲指出，除了具競爭力的薪資福利外，ASML更提供全球工作輪調機會及全方位職能培訓，強調「以人為本」、「開放尊重」的管理制度，期盼提供開放、尊重的國際化工作平台，持續為台灣工程人才創造優質就業機會，並和客戶共同推動全球半導體產業發展。