3月3日全台大停電，北中南都出現災情，台中市議員鄭功進也接獲不少市場攤商具名陳情，為避免生鮮食材因停電而造成虧損，希望市府能主動在各公有市場增設有利生鮮食材保存的不斷電冷藏設備，以確保市民所採買的海鮮及肉品等食材的新鮮程度，不會因為電力設備的不穩定而受影響。

在第三市場做熟食烹調的王姓攤商表示，自己是做肉骨茶及蘿蔔糕等熟食烹調的新手攤商，任何無預警的停、跳電，都會嚴重影響產品的鮮度及口感，而且一旦讓食材歷經二次退冰後再賣，有很高的走味風險，甚至有可能造成顧客的腸胃不適，硬賣的結果，反而更容易喪失好不容易上門的新客戶。

張姓攤商也說，自己是傳統市場內賣生魚片的老字號商鋪，隨便跳一次電的損失至少都是上萬元起跳，連自己不敢冒險吃的食材，怎麼可能會有勇氣賣給顧客，來砸壞自己的招牌，希望市府相關單位，至少能協助公有市場的攤商，進行緊急情況的食材安置，才不會產生不必要又讓人心疼的浪費情形。

鄭功進表示，自己今年擔任台中市議會財政經濟委員會的召集人，有責任幫市民將最貼近民生需求的市場食材把關，他希望台中市政府自己所管轄的公有市場，應該帶頭最好示範，不應該連東區最新的建國市場，都「一而再、再而三」地傳出要緊急增設相關食材的不斷電系統的需求。

鄭功進強調，其實很多攤商所求的，只是不要再蒙受求償無門的食材損失。以南區即將邁向百年的第三市場為例，許多電力設施設備，都亟需獲得市府的專案更新，裸露在半空中的交錯電線，都是顯而易見的潛在危機。此外，也應該評估由市政府出面，研擬出對各公、民有市場，最有利的營業中斷險方案，讓最基層的攤商，能安居樂業的做生意，也讓市民到傳統市場採買食材時，能有多一層的安心。