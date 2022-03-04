詐騙集團慫恿投資，好言好語設下重重陷阱，讓人不知不覺上當。（警方提供）

新冠疫情讓很多人沒「頭路」，詐騙集團看準民眾求職增多，在網路不斷尋找誘騙「假投資、真詐財」的對象，害人不淺案件一再發生。金門1名女子就因此被騙走積蓄34萬元，工作沒找到還蒙受大筆損失，只得報案請求協助。

警方說明，A小姐於2月在個人IG發布求職訊息，隨即有暱稱「hanan」網友私訊她，以介紹工作為由，輾轉慫恿加入GNTEL博弈網站會員，再告知其中「新澳門賽馬」有內線，只要跟著下注，即可獲取高額利潤。

A小姐剛開始半信半疑，匯款新台幣1050元試探性下注，網站客服人員隨即表示獲利3626元並已匯到其帳戶內。A小姐認為機不可失，陸續匯款7筆，合計34萬元至對方指定帳戶內，之後有自稱網站總監傳訊息給她，稱其操作錯誤導致儲值金額已「歸零」，原有帳號也無法登入，A小姐驚覺被騙，3／1至金湖分局報案。

金湖分局長曾冠螢提醒，詐騙嫌犯常透過臉書、IG、LINE或交友軟體接觸民眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫，對來路不明且可能是陷阱的投資管道，千萬要小心再小心。