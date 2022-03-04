印度神童阿南德表示，受卡拉薩爾帕瑜伽的負能量影響，全球動盪不安，預計要到5月才會逐漸好轉。如今仍有國家受新冠肺炎威脅，而烏克蘭與俄羅斯之間的衝突也持續延燒，3月才開始幾天就步步驚心，除了疫情與地緣政治衝突外，全世界都該注意10件事。

根據印度神童阿南德先前分享的預言影片，全球在5月前應小心10件事，分別是「新冠肺炎」、「極端氣候」、「地緣政治衝突」、「能源危機」、「金融泡沫化」、「財富版圖移動」、「缺電危機」、「供應鏈混亂」、「投資黃金」以及「飢荒」。

而3月才剛開始就已步步驚心，阿南德曾提到過要「小心疫情反撲」，結果來勢洶洶的Omicron釀無數人染疫死亡，曾為防疫模範生的香港疫情也失控；而他曾警告要「小心地緣政治衝突」，烏俄戰爭爆發引起各國關注；另他提醒大家要「小心缺電危機」，台灣昨（3日）就無預警大停電，受影響人數近500萬人。

全球經濟近期不算理想，先是受到疫情重創，現正進行的烏俄戰爭也持續影響經濟活動。各國大量印製鈔票導致通貨膨脹，未來甚至可能造成經濟泡沫化；此外，財富版圖也應該要移動，否則疫情之後，有錢的人將會越來越有錢，窮人則將越來越貧窮，兩者落差越來越大。

阿南德也點出「3月16日」和「4月13日」這2個時間點。其中3月16日那天會出現特殊的星象，屆時恐讓世界產生巨大改變，但並無絕對的好壞，有可能會讓市場平衡；而4月13日那天黃金與白銀有可能大漲，甚至可能創下史上新高。

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