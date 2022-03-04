李光洙擔任櫃台結帳幫了車太鉉大忙。（愛奇藝國際站提供）

趙寅成正面回應結婚敏感話題。（愛奇藝國際站提供）

韓國實境節目《偶然成為社長》第2季，由車太鉉、趙寅成經營起大型超市，首批嘉賓找來金宇彬、李光洙和林周煥當工讀生，因為太認真營業，金宇彬洗碗一半突然擔心問：「我們不需要做點預告用的畫面嗎？發生衝突的那種？」趙寅成只好溫柔大吼：「金宇彬你幹嘛！還不給我振作？」金宇彬開始演出情境劇，甩掉手上的菜瓜布負氣步出廚房說：「我等下再回來！」李光洙也配合演出，用痛苦的樣子皺眉回：「我做不下去..。.」一搭一唱相當逗趣。

金宇彬擔任餐廳服務生超懂收服地方老奶奶的心，不但點餐時會牽起奶奶的手，當奶奶稱讚他們「又高又帥，來這裡真好，還可以看到演員」，金宇彬立刻嘴甜回「奶奶現在更像演員呢，因為太美了，不能被掩蓋住。」讓奶奶們聽了心花怒放，一位發出呵呵呵的笑聲，一位害羞用手遮臉。當另外一位8旬老奶奶登場，他又露出燦爛笑容回「看不出來耶，保養得很好喔」，讓老奶奶們都笑得像朵花了。

李光洙平常給人天兵形象，沒想到擔任櫃台結帳卻幫了大忙，讓社長車太鉉很是滿意。車太鉉在結算第1天營業額時，原本就是計算機苦手的他，算到一半竟然多按了一個數字，眼看一切必須要歸零重算，他緊急呼叫大夥，這時李光洙告知解決辦法的「刪除鍵」，按下去刪除成功，頓時讓5個大男人歡呼還拍手，儼然救世主！不過李光洙偶爾還是不改搞笑細胞，一次摸到加熱白飯太燙了，他直接把2碗飯甩飛到桌上，彎腰撫摸著雙手的模樣，引起現場大爆笑。

面對鄉下爺爺奶奶可愛又直接的提問，40歲趙寅成正面回應結婚敏感話題：「不是不結，是無法結。」奶奶驚訝誇讚，「應該很多人想要這麼帥的女婿啊」，讓趙寅成害羞搖頭。奶奶問其他員工都沒有結婚嗎，趙寅成回「車太鉉有呀，孩子都生3個了」，讓熱情的奶奶大呼可惜，「本來要幫忙作媒的說。」節目也預告接下來有超豪華陣容打工仔，包含雪炫、金憓秀、韓孝周等人都將現身。《偶然成為社長》第2季每週五在愛奇藝國際站和friDay影音同步跟播。