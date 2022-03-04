興達電廠昨(3日)上午9時7分發生開關場事故，造成全台大停電，連正在訪台的美國前國務卿蓬佩奧與總統蔡英文的會面直播也因而中斷，對此，綠委林楚茵整理出一張圖表，直言台電近幾年來的重大停電事故，幾乎都發生在國家大事之際，檢調應徹查是否有內鬼。

針對昨天全台大停電，行政院長蘇貞昌今（4日）進行施政報告前表示，造成國人生活不便與困擾，在此向受影響國人同胞深致歉意，昨天第一時間已指示沈副院長、經濟部長王美花趕赴台電調度。蘇貞昌強調，他已要求嚴查事故原因，相關究責待調查報告後處理，絕不護短。

此外，林楚茵今也在臉書分享台電這五年來重大停電事故，並表示自己整理資料發現，2017年的815大停電起，近年來台電重大疏失都發生在國家大事發生之際！這真的只是巧合嗎？檢調單位應該介入調查，台電更應懲處違反SOP的員工！

綠委林楚茵整理的台電發生重大事故事紀。（圖片摘自林楚茵臉書）

林楚茵稱，她認同經濟部和台電高層必須負責，但不能讓台電變成鐵打的衙門、流水的官，犯錯疏失的第一線人員必須徹查、追究責任，如果真的是違反作業SOP，造成全國莫大損失，必須由非台電的外部單位徹底調查。